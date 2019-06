Fashion Week Homme: les mannequins les plus attendus

New York a donné le coup d'envoi de la Fashion Week Homme consacrée aux collections de prêt-à-porter printemps-été 2020.

Si les regards seront essentiellement tournés vers ce nouveau vestiaire masculin, nul doute que ceux qui le mettront en avant seront également sous le feu des projecteurs dans la grosse pomme, mais également à Londres, Florence, Milan, et Paris jusqu'à la fin du mois de juin. Voici les trois mannequins qui devraient faire sensation à l'occasion de ce mois entièrement consacré à la mode homme.

Kohei Takabatake

La mannequin japonais Kohei Takabatake sera l'un des modèles les plus présents sur les podiums tout au long du mois de juin et se livrera à un véritable marathon de la mode. Un exercice qui ne devrait pas effrayer le jeune homme, qui figure déjà comme le mannequin ayant le plus défilé au cours de l'année 2018. D'après le site spécialisé Models.com, il s'est illustré sur plus de 80 défilés avec, en prime, deux ouvertures et six clôtures de shows. La grande classe! Kohei Takabatake a notamment montré son talent sur les podiums de Balmain, Dior, Fendi, Paul Smith, Louis Vuitton ou encore Versace.

Callum Stoddart

Le mannequin Callum Stoddart s'est également fait remarquer en 2018, apparaissant comme le deuxième modèle à avoir le plus défilé entre les mois de janvier et de décembre. Le Britannique a fait sensation sur pas moins de 59 shows, dont ceux de Boss, Dior, Raf Simons, Sacai, Tommy Hilfiger, Etro ou encore Valentino. Le mannequin peut également se targuer d'avoir clôturé le défilé de la maison Qasimi pour la saison printemps-été 2019. Callum Stoddart devrait lui aussi faire partie des incontournables sur les podiums de New York, Londres, Florence, Milan et Paris cette saison.

Cameron Dallas

Particulièrement prisé pour les campagnes publicitaires des grandes maisons, Cameron Dallas ne défile que très peu depuis plusieurs saisons. Cela n'empêche pas le mannequin et vidéaste américain de faire l'unanimité lorsqu'il débarque sur un podium. Avec près de 41 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, dont plus de 21 millions sur son seul compte Instagram, Cameron Dallas est non seulement une véritable star des podiums mais aussi l'un des mannequins les plus populaires au monde. Il y a de grandes chances de le voir défiler pour l'une de ses maisons fétiches, Dolce & Gabbana. Affaire à suivre.