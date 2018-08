Fashion Week : des changements de décor pour cinq maisons majeures

Dior et Chanel à Paris, Fendi et Prada à Milan, ou encore Burberry à Londres : si certaines maisons n'affichent aucune intention de changer de décor pour les défilés de septembre, d'autres ont pris le parti de présenter leur nouvelle collection dans une autre capitale de la mode, voire dans une ville encore plus inattendue.

A quelques jours du coup d'envoi de la Fashion Week, le 6 septembre à New York, tour d'horizon des maisons qui ont choisi de déménager le temps de leur prochain défilé.