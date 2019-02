Fashion Week de Londres: les jeunes talents du monde entier à l'honneur

Plusieurs institutions britanniques, dont le British Council, le British Fashion Council, le London College of Fashion, l'Université des arts de Londres et Somerset House se sont associées pour organiser une exposition intitulée "International Fashion Showcase" (IFS). Seize créateurs venus du monde entier y représenteront leur pays respectif.

Des créateurs venus du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de Colombie, de l'Inde, de Géorgie, d'Italie, du Kenya, du Liban, de Lituanie, des Pays-Bas, du Rwanda, d'Afrique du Sud, du Sri Lanka, d'Uruguay et du Vietnam participeront à cette édition.

Une série d'installations immersives présentera leurs collections masculines et féminines tout en explorant des thématiques politique, écologique et identitaire.

Parmi les pièces phares de l'exposition figurera le "pantalon vagin" porté par la chanteuse et actrice Janelle Monae dans son clip "PYNK".

Il s'agit d'une création du Néerlandais Duran Lantink. Des objets du quotidien provenant d'un village rwandais prendront part à l'installation de Cedric Mizero, dans le but d'attirer l'attention du public sur les communautés et cultures marginalisées de son pays. Le Vietnamien Tom Trandt se servira de lampes à UV pour projeter des slogans protestataires brodés dans son pays, où les dissidents subissent la répression du pouvoir. La Colombienne Laura Laurens présentera le fruit de sa collaboration avec trois membres LGBTQ de la communauté indigène Emberá.

"Aussi vaste, titanesque et numérisé que puisse être le secteur de la mode, ses idées les plus vitales et enthousiasmantes proviennent souvent de l'expression de soi et des relations interpersonnelles", a résumé Sarah Mower, ambassadrice des jeunes talents auprès du British Fashion Council et Critique chez Vogue.com, dans un communiqué.

"Cette année en invitant 16 jeunes talents à Londres pour une résidence estivale, l'International Fashion Showcase a élevé d'un cran l'interaction et la stimulation des échanges personnels."

L'IFS sera une exposition gratuite organisée pendant la Fashion Week. Un prix sera remis au créateur lauréat pendant l'événement.

La Fashion Week de Londres se déroulera du 15 au 19 février.