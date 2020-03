Si le mois du prêt-à-porter féminin représente un véritable incubateur de tendances mode pour la saison à venir, il met également à l'honneur une poignée de créations aussi excentriques que farfelues. Seules les plus audacieuses - et courageuses - oseront porter ces pièces totalement improbables repérées sur les podiums de New York, Londres, Milan, et Paris... Attention les yeux !

Cliquez sur la photo de couverture pour accéder au diaporama