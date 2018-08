Fashion Month : Sies Marjan, Fila et Céline sous le feu des projecteurs

A moins de trois semaines du coup d'envoi du Fashion Month, qui débutera à New York le 6 septembre, les calendriers commencent à prendre forme dans les quatre capitales de la mode. L'occasion de mettre en lumière les shows les plus attendus de la saison. Sies Marjan, Fila et Céline, qui présenteront respectivement leur nouvelle collection à New York, Milan et Paris, devraient tout particulièrement avoir les faveurs de la fashion sphère.

Sander Lak, le jeune talent incontournable Fondateur du label Sies Marjan, lancé il y a seulement deux ans, le créateur néerlandais Sander Lak devrait attiser la curiosité des passionnés, clientes et rédactrices de mode lors de la prochaine semaine new-yorkaise du prêt-à-porter. Connu pour son travail autour de la couleur mais aussi pour ses drapés, le jeune designer s'est vu distinguer lors des derniers CFDA Awards, organisés à Brooklyn le 4 juin, raflant le "Swarovski Award For Emerging Talent". Une bonne raison d'attiser la curiosité de la profession et de susciter l'intérêt du public dès les prochains shows dédiés à la saison printemps-été 2019. Passé chez Balmain et chez Dries Van Noten avant le lancement de sa propre marque, Sander Lak n'a pas fini de faire parler de lui. Reste à savoir ce qu'il a concocté pour briller un peu plus sur la scène internationale.

> Défilé Sies Marjan prévu le dimanche 9 septembre à 15h (calendrier provisoire)

Le premier défilé de Fila Marque de vêtements de sport très prisée dans les années 90, Fila a quasiment disparu des radars pendant plusieurs années pour faire un retour en force fin 2017. Profitant de l'intérêt des marques et du public pour l'univers du sportswear, la griffe au logo reconnaissable entre tous est aujourd'hui l'une des favorites des influenceuses et icônes de mode, qui s'arrachent notamment ses sneakers imposantes ""Disruptor II". L'occasion pour la marque de faire une percée dans la cour des grands et de présenter son tout premier défilé lors de la Fashion Week de Milan en septembre prochain. Surprenant ? Pas tant que cela au regard des dernières collaborations en date de Fila, dont une collection réalisée en partenariat avec Fendi et présentée durant les défilés automne-hiver 2018. Une chose est sûre, le show s'annonce grandiose et sera suivi avec attention par toute la fashion sphère.

> Défilé Fila prévu le dimanche 23 septembre à 13h15 (calendrier provisoire)