Fashion Awards 2019: Sarah Burton récompensée pour son esprit visionnaire

L'innovation et le savoir-faire britannique

A quelques jours de la cérémonie de récompenses la plus attendue de l'année dans le secteur de la mode, le British Fashion Council ajoute un nom à la longue liste des designers en passe d'être primés pour leur impact dans l'industrie.

La styliste britannique Sarah Burton se verra décerner le Trailblazer Award ou Prix du Pionnier, qui récompense les créateurs les plus innovants.

Le British Fashion Council précise que Sarah Burton sera honorée pour son esprit créatif et visionnaire en tant que directrice artistique de la maison Alexander McQueen mais également pour sa capacité à œuvrer pour le savoir-faire britannique. Le BFC salue également "l'approche narrative" du défilé printemps-été 2020 d'Alexander McQueen, organisé en septembre dernier à Paris. Sarah Burton succédera à Kim Jones, récipiendaire du Trailblazer Award lors des Fashion Awards 2018.

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir les lauréats de cette cérémonie placée sous le signe de la mode. Pour rappel, Bottega Veneta, Gucci, Jacquemus, Loewe, et Prada sont en lice pour le titre de "Marque de l'Année" tandis que Adesuwa Aighewi, Adut Akech, Adwoa Aboah, Kaia Gerber, et Winnie Harlow concourent pour celui de "Mannequin de l'Année".