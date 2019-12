Fashion Awards 2019 : les plus belles tenues de la soirée

La cérémonie des Fashion Awards 2019, qui s’est tenue lundi soir au Royal Albert Hall à Londres, a récompensé les designers, mannequins, et maisons les plus innovants, créatifs et marquants de cette année.

Sans surprise, le tapis rouge s’est révélé plus glamour que jamais avec des robes imposantes, des fourreaux, des traînes, ou encore des détails ultra chic comme des nœuds. Le tout agrémenté d’une touche de couleur qui a permis d’amorcer la soirée avec optimisme. Retour sur les plus belles tenues aperçues sur le red carpet de la cérémonie.

Cliquez sur la photo de couverture pour accéder au panorama