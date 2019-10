Fashion Awards 2019: Kim Jones, Jonathan Anderson et Adut Akech parmi les nommés

Le British Fashion Council a présenté hier la liste des personnalités et marques nommées pour la très attendue cérémonie des British Fashion Awards, programmée le 2 décembre au Royal Albert Hall à Londres. Kim Jones et Jonathan Anderson concourent dans plusieurs catégories, tandis que la top Adut Akech est en lice pour remporter le titre de "Mannequin de l'année".

Chaque année au mois de décembre, la planète mode vibre au rythme des British Fashion Awards, cérémonie qui célèbre et récompense les maisons, créateurs et mannequins qui ont brillé au cours de l'année. Une soirée qui met bien évidemment en lumière les designers britanniques mais également des marques et personnalités internationales.

L'édition 2019 devrait être particulièrement scrutée tant il est compliqué de savoir qui parviendra à se démarquer parmi les nommés en lice dans les diverses catégories. Il suffit de regarder les nommés dans la section "Marque de l'année" (Bottega Veneta, Gucci, Jacquemus, Loewe, Prada) pour se rendre compte que la tâche ne sera pas aisée pour les départager.

Même constat pour le "Prix du Designer britannique de l'année pour la mode homme" convoité par Craig Green (Craig Green), Grace Wales Bonner (Wales Bonner), Kim Jones (Dior Men), Martine Rose (Martine Rose) et Riccardo Tisci (Burberry); et pour le "Prix du Designer britannique de l'année pour la mode femme" pour lequel Daniel Lee (Bottega Veneta), John Galliano (Maison Margiela), Jonathan Anderson (JW Anderson et Loewe), Richard Quinn (Richard Quinn) et Simone Rocha (Simone Rocha) sont en lice.

Du côté des mannequins, Kaia Gerber, lauréate de la dernière édition, remet son titre en jeu face à Adesuwa Aighewi, Adut Akech, Adwoa Aboah et Winnie Harlow.

Les nommés aux British Fashion Awards 2019:

Accessories designer of the year

Alessandro Michele (Gucci)

Daniel Lee (Bottega Veneta)

Jonathan Anderson (Loewe)

Kim Jones (Dior Men)

Simon Porte Jacquemus (Jacquemus)

Brand of the Year

Bottega Veneta

Gucci

Jacquemus

Loewe

Prada

British Designer of the Year - Menswear

Craig Green (Craig Green)

Grace Wales Bonner (Wales Bonner)

Kim Jones (Dior Men)

Martine Rose (Martine Rose)

Riccardo Tisci (Burberry)

British Designer of the Year - Womenswear

Daniel Lee (Bottega Veneta)

John Galliano (Maison Margiela)

Jonathan Anderson (JW Anderson et Loewe)

Richard Quinn (Richard Quinn)

Simone Rocha (Simone Rocha)

British Emerging Talent - Menswear

Ben Cottrell et Matthew Dainty (Cottweiler)

Bethany Williams (Bethany Williams)

Kiko Kostadinov (Kiko Kostadinov)

Phoebe English (Phoebe English)

Sofia Prantera (Aries)

British Emerging Talent - Womenswear

Laura et Deanna Fanning (Kiko Kostadinov)

Matty Bovan (Matty Bovan)

Phoebe English (Phoebe English)

Rejina Pyo (Rejina Pyo)

Rosh Mahtani (Alighieri)

Designer of the Year

Alessandro Michele (Gucci)

Daniel Lee (Bottega Veneta)

Jonathan Anderson (Loewe)

Kim Jones (Dior Men)

Miuccia Prada (Prada)

Business Leader

Alexandre Arnault (Rimowa)

José Neves (Farfetch)

Marco Bizzarri (Gucci)

Marco Gobbetti (Burberry)

Remo Ruffini (Moncler)

Model of the Year

Adesuwa Aighewi

Adut Akech

Adwoa Aboah

Kaia Gerber

Winnie Harlow

Urban Luxe