Fashion Awards 2019 : Daniel Lee et Bottega Veneta au sommet

Daniel Lee, directeur artistique de Bottega Veneta, n’est pas reparti les mains vides des British Fashion Awards, organisés hier au Royal Albert Hall à Londres.

Bien au contraire, le designer britannique a quasiment tout raflé durant la prestigieuse cérémonie, se voyant décerner les titres de "British Designer of the Year – Womenswear", "Accessories Designer of the Year", et "Designer of the Year", tandis que Bottega Veneta a également été récompensée du prix ultime : "Brand of the Year".

Cette nouvelle cérémonie entièrement dédiée à la mode britannique et internationale a clairement honoré Daniel Lee, nommée à la tête de la direction artistique de la maison Bottega Veneta en juin 2018. Une soirée réussie pour lui en somme.

Dans les autres catégories, la top australo-soudanaise Adut Akech, qui était en concurrence face à Kaia Gerber, Adesuwa Aighewi, Adwoa Aboah, et Winnie Harlow, s’est vue attribuer le titre de "Model of the Year". Un prix qui récompense une année de succès sur les podiums des plus grandes maisons.

De son côté, Kim Jones, directeur de la création de Dior Homme, est reparti avec le prix "British Designer of the Year – Menswear". Notons également le succès de Fenty, la marque lancée en mai dernier par Rihanna et LVMH, qui a été honorée dans la catégorie "Urban Luxe".

Du côté des créateurs émergents, Bethany Williams a raflé le titre de "British Emerging Talent – Menswear" pour sa marque du même nom, tandis que Rejina Pyo s’est vue décerner le titre de "British Emerging Talent – Womenswear".

Le palmarès complet des Fashion Awards 2019 :