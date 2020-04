Fais-le ! : une ancienne chemise se transforme en jupe

Les vêtements un peu démodés, ça peut encore servir donc ne les jetez pas ! Avec une machine à coudre et un peu d’imagination personne ne reconnaîtra la vieille fringue qui encombrait votre garde-robe… elle va devenir une pièce unique et dans l’air du temps.

On a tous gardé l’un ou l’autre vêtement parce qu’il a une histoire alors qu’on ne le met plus depuis longtemps. Amandine, elle, a récupéré une chemise de sa maman pour en faire une jolie jupe tendance. C’est un exemple de transformation mais, en y réfléchissant bien, il en existe beaucoup d’autres.

Etendez votre chemise et suivez ces étapes…

Côté taille, pliez le tissu vers l’intérieur à 0,5 cm du bord environ sur chacune des deux parties (avant et arrière). Cousez ce nouveau bord.

La couture terminée, remettez le modèle à plat et retournez-le par la partie bouton.

Une fois le nouveau bord cousu, vous pouvez retourner la jupe dans le bon sens. Insérez maintenant l’élastique à l’aide d’une épingle à nourrice piquée sur un bout (c’est plus facile à manipuler).

Cette fois, vous devez réaliser un pli plus grand tout au long du tissu, de 2 à 3 cm car rappelez-vous, vous devrez y insérer un élastique par la suite.

Le bouton qui existait sur la jupe est décentré, replacez-le au centre et cousez.

É tape 8 : la nouvelle poche

L’emplacement laissé par l’ancienne poche étant décoloré, on va le cacher par une autre poche, plus moderne.

Pour cela, prenez les mesures avec l’ancienne poche et dessinez la nouvelle sur votre tissu. Laissez 1 cm de sécurité sur les bords et 3cm sur le haut de la poche.

Pliez ces 3 cm et cousez. Pliez les autres centimètres vers l’intérieur et répétez l’opération. Repassez les bords pour qu’ils tiennent bien en place, retournez et cousez.