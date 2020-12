Exit la petite robe noire pour Noël !

Rien ne sert de courir les magasins à la recherche de la robe festive parfaite puisque l'on ne va pas pouvoir fêter Noël en grand commité, tous mieux habillés les uns que les autres.

Alors pourquoi se prendre la tête avec votre tenue de soirée ?

Les Belges auront la permission de minuit pour Noël mais pas d’élargissement de la bulle sauf pour les personnes isolées. Outre le port du masque, l’aération des pièces sera donc plus que jamais d’actualité. Autant dire qu’il faut s’apprêter à vivre un réveillon… glacial ! De quoi sortir une belle robe-masque pour se réchauffer le cou ou encore la fameuse doudoune sans manches que personne n’aime mais qui a vu ses ventes augmenter ces dernières semaines.

Adieu paillettes, dorures, et autres froufrous

Si vous avez l’habitude de vous mettre sur votre trente-et-un pour les fêtes de fin d’année, vous allez sans doute rapidement déchanter. Tout comme le coronavirus a fini d’achever le tailleur-pantalon et les stilettos, à quoi bon se parer de mille feux ?

En même temps, il était prévisible que le total look cocooning qui a rythmé notre année soit de rigueur pour ces fêtes tant attendues. Vincent Grégoire, tendanceur chez Nelly Rodi, disait déjà il y a quelques semaines : "Toutes les tendances qui se passaient avant à l’extérieur se passent désormais à l’intérieur, et donc il faut se sentir protéger. Il y a une tendance à la 'doudounisation' de la maison et du cadre de vie. Si on reste plus à l’intérieur et si on est plus en recherche de confort, il va falloir qu’on augmente les couches protectrices". Une chose qui sera sans doute toujours valable les 24 et 31 décembre.