Ève Salvail : "On m'a prise comme j'étais, crâne rasé et tatoué"

Ce qui ne l’a pas empêchée de défiler et de poser pour les plus grands noms de la mode, de Jean Paul Gaultier à Versace en passant par Karl Lagerfeld.

Le crâne rasé et tatoué d’un dragon, combiné à un look androgyne, Ève Salvail ne correspond pas aux "canons de beauté" qui déambulaient sur les podiums dans les années 90.

L’ex-mannequin retrace aujourd’hui sa carrière dans une biographie intitulée "Sois toi et t’es belle" et revient sur les hauts et les bas qui ont rythmé ce parcours hors du commun.

Vous parlez dans la biographie de vos différentes personnalités. Qui est aujourd’hui la "vraie" Ève Salvail ?

Je pense que j’ai réussi à me débarrasser de ces nombreux masques. Peut-être suis-je un peu spirituelle et un peu la petite Ève ? Quelquefois on continue à utiliser des masques, des personnages comme mécanisme de défense, même quand on n’en a plus besoin. J’essaie, aujourd’hui, d’être juste MOI.

Votre look androgyne vous a permis de vous distinguer dans les années 90, comment l’expliquez-vous ?

Ce look que j’avais, en 1992, était pour moi "normal". J’étais comme ça et je ne me percevais pas du tout comme étant différente des autres. Aujourd’hui je vois bien que j’étais le mouton noir. C’était une autre époque. J’étais jeune et punkette et c’est à ma grande surprise que je me suis retrouvée à défiler pour les grands noms de la mode.

Est-ce que cela vous a également valu des critiques ?

Pas vraiment. En fait, tout de suite après le tatouage et avant de faire mon premier défilé pour Jean Paul Gaultier, mes agences m’ont abandonnée… Rien d’autre de négatif, j’ai été chanceuse !

Certains ont-ils essayé de vous faire rentrer dans un moule afin de mieux coller aux diktats ?

Pas vraiment non plus. Comme je le dis souvent, j’ai eu un gros coup de pouce du destin peut-être mais ma différence est arrivée probablement au bon moment. On m’a prise comme j’étais, crâne rasé et tatoué.