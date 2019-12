Et si vous vous inspiriez des robes des stars de la mode pour vos soirées de fin d'année?

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas mais vous n'avez pas encore trouvé la tenue idéale? Pas de panique, les icônes de mode nous soufflent des idées de robes scintillantes, glamour, ou ultra chic, à coups de clichés postés sur les réseaux sociaux. De quoi chiper ces tenues pour les reproduire le jour J ou s'en inspirer pour y mettre votre touche personnelle. Tour d'horizon.

En petite robe noire sexy comme Kylie Jenner Que ce soit pour le réveillon de Noël ou la Saint-Sylvestre, osez la petite robe noire version mini comme Kylie Jenner. Sa coupe ultra courte est compensée par des manches longues et un décolleté assez classique mis en valeur par des fronces. Une robe à la fois moderne et sexy, sans en faire trop, à accessoiriser comme bon vous semble pour convenir à votre style, vos goûts et vos envies. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 16 Nov. 2019 à 9 :12 PST

Rétro chic comme Alexa Chung Pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à jouer la carte de l'audace avec des plumes, des paillettes et de la couleur comme Alexa Chung. Après tout, s'il y a bien deux soirées durant lesquelles on peut tout se permettre, ce sont bien celles des réveillons de Noël et du Jour de l'an, alors autant en profiter. Les plumes et les paillettes offriront une touche rétro à votre tenue festive, tandis que la couleur ajoutera une bonne dose d'optimisme. Idéal pour commencer la nouvelle année. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexa Chung (@alexachung) le 10 Déc. 2019 à 7 :44 PST

La robe blazer comme Jasmine Tookes Devenue incontournable sur tapis rouge ces dernières années, la robe blazer s'adapte non seulement au quotidien mais également aux soirées les plus festives. En témoigne le modèle choisi par Jasmine Tookes, argenté et entièrement recouvert d'éléments scintillants pour briller de mille feux jusqu'au petit matin. La robe blazer présente l'avantage de combiner style ultra chic et sensualité. Tout dépend de la façon dont vous décidez de l'accessoiriser. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 7 Déc. 2019 à 7 :36 PST