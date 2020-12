Et si vous restauriez vos vêtements usés au lieu de les jeter ?

Le fameux patch sur votre jean d'enfant, vous vous en souvenez ? Loin de faire des adeptes dans un premier temps, il est devenu une référence en matière de mode au point d'être décliné sur les collections des plus grandes maisons. Et accessoirement, il permettait de ne pas envoyer valser ce jean que vous aimiez tant !

Un pull bêtement troué, un talon arraché, ou un sac usé avec le temps… Il n'y a pas si longtemps, certains de ces vêtements et accessoires filaient tout droit chez nos grands-mères préférées - ou chez le cordonnier - en vue d'une restauration en bonne et due forme, ou d'une réparation façon système D qui faisait malgré tout l'unanimité.

Nombreux sont ceux qui ont déjà fait le choix de la seconde main ou d'une garde-robe plus responsable, mais avez-vous pensé à restaurer vos vêtements usés ? Ce geste éco-friendly qui ne date pourtant pas d'hier tend à revenir sur le devant de la scène pour limiter la surconsommation et les déchets textiles.

Un geste éco-friendly sur le retour

Cette volonté de vouloir garder nos vêtements le plus longtemps possible s'est estompée au fil des années, au point de disparaître face au désir - et à la praticité ? - de jeter pour se procurer du neuf. Résultat ? Une garde-robe bien remplie, et souvent majoritairement inutilisée, et des déchets textiles qui n'ont cessé de s'accumuler au fil des années.

En Belgique, le total des déchets textiles générés chez nous (pour 2016, les derniers chiffres disponibles) s’élève bien à 169.949 tonnes, soit environ 15 kg par personne. Pourtant, seule une infime partie est recyclée puis revalorisée; montrant l'impact d'une telle consommation sur l'environnement.

Si trier, revendre, ou donner ses vêtements en vue de leur offrir une seconde vie semble une solution adéquate, les restaurer vous permettrait non seulement de faire un geste pour la planète mais aussi de penser à votre porte-monnaie.

Ce sont d'ailleurs ces deux critères, amplifiés par la crise sanitaire et économique, qui pourraient rapidement faire changer les mentalités et redorer le blason des services de réparation de vêtements et de souliers.

D'après des chiffres de l'organisme britannique Waste & Resources Action Programme (WRAP), prolonger la durée de vie des vêtements de neuf mois supplémentaires permettrait de réduire l'empreinte carbone d'environ 20 à 30%, alors on s'y met ?