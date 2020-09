Et si vous passiez aux collants écolo et engagés ?

Saviez-vous que les collants faisaient partie des pièces les moins responsables de votre dressing ? Non seulement ils sont en partie fabriqués à partir de nylon, une matière plastique issue du pétrole, mais en plus ils génèrent chaque année des milliers de tonnes de déchets, se révélant particulièrement nocifs pour la planète. Si les marques spécialisées peinent à se renouveler pour proposer des modèles plus "propres", certains ont planché sur la question pour révolutionner le secteur. Plus de 8 milliards de paires de collants sont vendues chaque année dans le monde. Un marché colossal en somme, avec des conséquences directes sur l’environnement. Encore plus que les matières premières utilisées ou le processus de fabrication, ce sont les déchets générés par les collants qui donnent le vertige : pas moins de 104 millions de collants sont jetés chaque année… rien qu’en France. Est-ce réellement surprenant ? Les femmes savent pertinemment que la durée de vie d’un collant est limitée… très limitée même. Combien d’entre vous ont filé une paire sortie depuis quelques heures seulement de son emballage ? Avez-vous déjà calculé la fréquence à laquelle vous jetez vos collants ? En 2018, l’association HOP s’est intéressée au sujet en menant une enquête quantitative et qualitative avec pas moins de 3000 retours consommateurs et le constat est sans appel : les collants ne dépassent pas les 6 utilisations dans plus de 70% des cas, et le chiffre tombe même à 3 utilisations pour plus de 40% des sondées. Que ce soit en matière de budget ou d’écologie, les collants ne semblent définitivement pas être une bonne affaire. Heureusement, une poignée d’entrepreneurs a planché sur cette problématique pour proposer des modèles durables et moins nocifs pour la planète.

Si vous avez déjà modifié votre façon de consommer la mode avec des matières écologiques, de l’upcycling, ou encore de la seconde main, qu’en est-il de vos collants ? Il est grand temps de réfléchir à une nouvelle façon d’exhiber vos gambettes pour réduire votre impact sur l’environnement. Pionnière en la matière, Rev Society a sans doute trouvé un début de solution en proposant des collants en fils recyclés à partir de déchets industriels, avec un processus de fabrication garantissant "80% moins d’eau et 90% moins d’émissions de CO2 que celle de collants classiques". Conçus en Italie, les collants ne se déclinent pas en mille et une versions, mille et une couleurs ou mille et une finitions, mais ont été pensés pour être durables et confortables avec des points de renfort, une ceinture souple et large et aucune couture à l’entrejambe. Alors bien sûr, tout ça a un coût, à savoir entre 24 et 27 euros la paire. Mais si elle affiche vraiment une durée de vie prolongée, votre paire sera très vite rentabilisée !

