En images : les plus beaux looks de la septième édition des "Défilés sur l'eau"

La septième édition des "Défilés sur l'eau" s'est tenue le 4 septembre, mettant en avant des collections haute couture imaginées par des créatrices basées en Europe, Amérique du Nord, Asie, ou encore Amérique du Sud.

A l'origine de cet événement grandiose, la productrice et mannequin Jessica Minh Anh souhaite promouvoir l'émancipation et l'autonomisation de la femme à travers un défilé unique organisé sur la Seine.

Si les collections haute couture et l'idée fondatrice de ce show événement, qui se tient à quelques semaines du coup d'envoi de la Fashion Week de Paris (24 septembre-2 octobre), ne peuvent pas laisser indifférents, c'est aussi la scénographie imaginée pour le défilé qui en fait un show singulier. Jessica Minh Anh a présenté un show sur l'eau, dans un bateau de verre, donnant l'illusion que les mannequins foulent non pas un podium mais la Seine. Le plus? Les monuments les plus spectaculaires de la capitale française servent de toile de fond à la présentation.

Parmi les créatrices à l'honneur de cette septième édition, figuraient la designer péruvienne Ani Alvarez Calderon, la créatrice bangladaise Sultana A pour Zoan Ash, ou encore la styliste japonaise Yumi Katsura. Les invités présents ont également pu découvrir des créations de la marque Nuriyah et de la collection Jessica Minh Anh x Cocosin.

Retour en images sur cette ultime édition des "Défilés sur l'eau".