En images: les dix nouvelles reines des podiums

Elles sont jeunes, belles, ont des mensurations de rêve mais ne sont pas forcément connues du grand public...

Et pourtant, ces dix mannequins sont actuellement les plus sollicitées par les créateurs et les grandes maisons lors de la traditionnelle Fashion Week, la semaine de la haute couture, et les défilés intermédiaires (pré-saisons ou Resort).

De Léa Julian à Leah Rödl en passant par Kiki Willems et Emm Arruda: tour d'horizon en images des mannequins les plus convoités sur les podiums de Londres, New York, Milan et Paris.