En images: le Festival de Cannes en dix tendances mode

Le Festival de Cannes s'est achevé le samedi 25 mai, avec une ultime montée des marches placée sous le signe du glamour.

Il faut dire que cette quinzaine n'a laissé que peu de place à l'excentricité et à l'audace, les tenues rivalisant d'élégance et de raffinement avec une multitude de robes imposantes, de fourreaux et de créations version mini associées à d'impressionnantes traînes.

Côté tendances, le rose, l'or et le blanc s'imposent en matière de couleurs tandis que les shorts, les robes asymétriques, les drapés, les capes et les costumes ont fait sensation sur le tapis rouge cannois.

Retour en images sur les dix tendances qui ont marqué la 72e édition du Festival de Cannes.