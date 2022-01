En 2022, les quinquas tiennent (enfin) leur revanche

Si le culte de la jeunesse n'a pas fini de s'imposer comme une valeur dominante dans les industries de la mode et de la beauté, il semblerait que 2022 sonne comme l'année des quinquagénaires (et plus). De Kate Moss à Cher en passant par Naomi Campbell, Kristen McMenamy, ou Sarah Jessica Parker : l'image de la quinqua ne se cantonne plus à celle d'une mère de famille bien rangée - et mal fagotée - et se traduit (enfin) par une femme pétillante, active, trendy et même ultra sexy. La revanche des quinquas a sonné !

Les cheveux gris triomphent sur les podiums et dans les magazines

Si la jeunesse domine toujours sur les podiums de la Fashion Week ou dans les campagnes publicitaires des géants de la mode, les marques font depuis plusieurs mois régulièrement appel à des mannequins âgées de 40, 50, 60, voire plus de 70 ans. Il faut dire que les supermodèles des années 1990, qui frôlent aujourd'hui la cinquantaine, n'ont rien à envier à leurs cadettes. Si elles ont un jour pensé que leur carrière s'arrêterait à l'aube de leur premier cheveu grisonnant, Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, Carla Bruni ou Christy Turlington sont bel et bien toujours sur le devant de la scène. Rien que pour la saison printemps-été 2022, Naomi Campbell a foulé les podiums des maisons Alexander McQueen, Lanvin, Balmain et Versace quand Kate Moss a été nommée en ce début d'année égérie de la marque de soins et de maquillage Charlotte Tilbury.

La mannequin de l'année est née en 1964 !

Mieux encore, le mannequin Kristen McMenamy vient d'être élue mannequin de l'année par l'industrie, comme l'a révélé en fin d'année 2021 le site de référence Models.com. A 57 ans, la top succède à Paloma Elsesser, Adut Akech, Adwoa Aboah ou encore Bella Hadid, lauréates les années précédentes. Fait rare, c'est donc une quinqua qui a cette année obtenu les faveurs des professionnels de la mode. Il faut dire que l'Américaine, qui n'a jamais embrassé les diktats et injonctions de l'industrie (cheveux ultra courts, sourcils rasés, physique androgyne), s'est distinguée sur les podiums, dans les campagnes et sur les couvertures des plus puissants magazines de mode tout au long de l'année, témoignant d'un intérêt certain des médias pour une classe d'âge longtemps délaissée.

Cher, 75 ans, visage rayonnant de la campagne Ugg

Et ce n'est qu'un début. Cette semaine, c'est la marque lifestyle UGG qui s'est distinguée en nommant l'artiste légendaire Cher, 75 ans, ambassadrice de sa dernière campagne. Réalisée chez l'interprète de "Believe" en Californie, la vidéo montre l'artiste sous différentes facettes la suivant dans son quotidien, et mettant surtout à mal tous les stéréotypes relatifs à l'âgisme. Plus lookée que jamais, Cher s'est montrée pétillante et active, entre séance de méditation et moment de détente dans son cinéma privé. Et comment ne pas parler de fraîcheur et d'affirmation de soi quand on voit la collaboration entre H&M et Iris Apfel, 100 ans ? La centenaire a pris la pose dans des vêtements colorés et excentriques pour célébrer sa première collection pour le géant suédois, à découvrir dans quelques semaines en boutiques. Longtemps boudés par les marques, les 50 ans et plus semblent avoir repris le pouvoir. Un constat qui se vérifie dans de nombreux domaines.

Les quinquas s'illustrent dans les séries à succès

Les quinquas brillent sur les podiums mais pas que… Elles sont également devenues ces derniers mois les nouvelles héroïnes des séries TV les plus prisées. A commencer par "And Just Like That…", la suite des aventures de "Sex and the City", qui se penche désormais sur le quotidien non plus de trentenaires mais de quinquas en proie à de nouvelles problématiques dans leurs vies amoureuse, professionnelle et familiale. Et là encore, l'image renvoyée par ces trois femmes actives n'a plus rien à voir avec celle que l'on pouvait découvrir il y a quelques années, entre initiation au tricot et visionnage d'un épisode de "Derrick", histoire de bien rendre compte du cliché. Non, ces quinquas-là n'ont rien à envier aux héroïnes de "Gossip Girl", "Elite" ou "Emily in Paris". La cinquantaine apparaît comme une sorte d'âge d'or durant lequel la femme se libère enfin de nombreux carcans. Cela plaît et pourrait induire une multiplication des séries sur le sujet. "On The Verge" de Julie Delpy en est le parfait exemple. Diffusée depuis la rentrée 2021, la comédie dramatique suit les aventures de plusieurs amies âgées de quarante à cinquante ans.

Les consommatrices d'aujourd'hui et de demain