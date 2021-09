Emmy Awards 2021 : le glamour et la couleur s'imposent sur le tapis rouge

Après l'extravagance des MTV Video Music Awards et du Met Gala, place au glamour des Emmy Awards avec un retour des robes vaporeuses, des strass et de la transparence.

Mais pas question de succomber pour autant au classique "black & white", bien trop banal, voire fade, pour une période qui se veut plus spontanée, plus libre et plus optimiste et enthousiaste que jamais. Le jaune, le rouge et le bleu étaient omniprésents sur le tapis rouge du Staples Center à Los Angeles.

