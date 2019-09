La 71e édition des Emmy Awards, qui récompense le meilleur de la télévision américaine, s'est déroulée dimanche à Los Angeles.

Si la cérémonie s'est révélée engagée et émouvante, le tapis rouge était plus glamour que jamais avec des robes imposantes ou fluides faites de volants, de broderies et d'éléments scintillants, la plupart du temps ultra colorées.

Retour en images sur les plus beaux looks repérés sur le tapis rouge des Emmy Awards 2019.