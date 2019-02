Elite World lance sa propre marque de mode, e.1972

Le réseau d'agences de mannequins Elite World annonce le lancement d'une division mode, et dans le même temps, la création de sa toute première marque de prêt-à-porter: e.1972. Les premières pièces seront dévoilées à compter de mai prochain.

Une nouvelle marque de mode verra le jour en mai prochain sous la houlette d'Elite World, qui compte en son sein certaines des plus grandes agences de mannequins au monde, dont Elite, Women Model Management, ou encore The Society. Cette nouvelle griffe de prêt-à-porter a été baptisée e.1972 en référence au "e" du logo Elite et à l'année de création de l'agence.

Nommée Chief Creative Officer d'Elite World, Julia Haart assurera la direction artistique des collections de vêtements et d'accessoires de cette nouvelle marque à l'esprit streetwear.

"Nous avons l'opportunité de faire découvrir l'univers des top models aux consommateurs partout dans le monde. Nous sommes en mesure de faire partager ce 'lifestyle model' à travers une collection à la fois innovante, trendy, underground et aspirationnelle", souligne Julia Haart dans un communiqué.

Elite World représente aujourd'hui des milliers de mannequins à travers la planète, dont Kendall Jenner, Adriana Lima ou encore Winnie Harlow, pour ne citer qu'elles. Autant dire que la marque e.1972 nous réserve de très bonnes surprises en matière de campagne publicitaire.

Il faudra toutefois attendre mai 2019 pour découvrir les toutes premières créations, qui seront proposées en exclusivité sur www.e1972.com.