Dis-moi quelle sneaker tu portes, je te dirai d'où tu viens...

D'une façon plus générale, les Français sont friands des Air Jordan 1 Mid , qui représentent pas moins de 19 des 100 produits (sneakers + streetwear) les plus vendus dans l'Hexagone, d'après les chiffres communiqués par la plateforme de revente. A ce titre, la Jordan 1 Mid classique apparaît également comme un modèle emblématique puisqu'elle est 6 fois plus achetée par les Français que par le reste du monde.

La "Air Jordan 1 Mid SE Fearless Maison Château Rouge" apparaît comme un must dans l'Hexagone, avec 21 fois plus d'achats en moyenne que dans le reste du monde.

Travis Scott cartonne en Italie

Ce ne sont pas les sneakers qui font sensation en Italie mais les pièces streetwear à l'effigie du célèbre rappeur américain Travis Scott. StockX rapporte que le modèle phare n'est autre que le T-shirt Travis Scott Highest marron (acheté 9 fois plus en moyenne que dans le reste du monde), tandis que le rappeur, qui partage accessoirement sa vie avec Kylie Jenner, représente 20% du marché du streetwear dans le pays.

L'Allemagne et le Japon font quant à eux figures d'exception avec des modèles que l'on a moins l'habitude de voir au sommet des ventes.

En Allemagne, c'est le modèle adidas ZX 8000 OG Aqua qui fait l'unanimité (43 fois plus en moyenne que dans le reste du monde) tandis que le Japon mise tout sur la "New Balance 1300 Levi's" (51 fois plus en moyenne). Fait intéressant, la marque New Balance est extrêmement appréciée au Japon : elle y est 700% plus importante qu'aux Etats-Unis, d'où elle est pourtant originaire.

La donne est bien différente lorsque l'on s'intéresse aux imports et aux exports en matière de revente de sneakers. La Yeezy 350 Zyon apparaît ainsi comme le principal import du 3e trimestre dans l'Hexagone, alors que les vendeurs français ont profité de la collaboration Dior x Air Jordan 1 (basses et hautes) en exportant plus de modèles que tous les autres pays.

Dans son bilan, StockX révèle que le marché de la revente de sneakers a encore de beaux jours devant lui avec une croissance estimée entre 15% et 20% par an.