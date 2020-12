Dior choisit Twitch pour présenter sa prochaine collection masculine

La maison de luxe française se tourne pour la première fois vers la plateforme de streaming vidéo en direct Twitch pour la présentation de sa collection homme automne 2021. Les utilisateurs pourront découvrir en live les pièces phare et les nouvelles tendances prêt-à-porter de l'hiver prochain.

Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming sont le nouveau terrain de jeu des marques de prêt-à-porter et plus grandes maisons de luxe, obligées de se réinventer depuis le début de la crise sanitaire pour maintenir un lien avec leurs clients. Confinement oblige, toutes misent désormais sur le digital pour mettre en lumière leur(s) nouvelle(s) collection(s), et cibler un public toujours plus jeune, au point de faire de ces plateformes d'un nouveau genre leur nouveau catwalk.

Lire aussi : La mode se vit désormais en podcast, ça vous tente ?

Dernière en date à expérimenter ce nouveau segment, Dior a fait le choix de présenter sa prochaine collection masculine, dédiée à la saison automne 2021, sur Twitch. Originellement tournée vers l'e-sport, la plateforme connait aujourd'hui un succès grandissant grâce à divers contenus allant de la musique à la… mode.

Les utilisateurs pourront découvrir le défilé virtuel en live, le mardi 8 décembre à 14h, sur la chaîne Twitch de Dior. A en croire l'annonce faite sur les réseaux sociaux, le show sera également diffusé sur Instagram et le site officiel de la maison française. Une belle occasion d'assister à un événement ordinairement accessible à une poignée d'initiés.

Présentes sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram depuis des années, les maisons de luxe ont adopté depuis le début de la crise sanitaire de nouvelles habitudes pour pallier l'absence de shows physiques liés au confinement, mais également la fermeture des magasins. Snapchat et TikTok semblent désormais incontournables pour ces acteurs de la mode qui y dévoilent des filtres spécifiques, mais également leurs campagnes publicitaires, à destination, principalement, des Générations Y et Z.