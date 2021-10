Diesel signe une campagne anticonformiste avec des mannequins hors du commun

Maci Currin dans la campagne Diesel. © Courtesy of Diesel

La marque Diesel s'est associée au Guinness World Records pour signer une nouvelle campagne totalement décalée, très éloignée des diktats imposés dans les univers de la mode et de la beauté. Neuf détenteurs de records divers et variés, entre physiques extraordinaires et exploits, se sont mués en mannequins d'un jour pour mettre en avant les nouveautés de la griffe de prêt-à-porter.

Des histoires plutôt que des physiques

Exit diktats et stéréotypes ! En pleine mutation, l'industrie de la mode semble faire fi de certains critères physiques pour se concentrer sur les histoires, les talents et les singularités des hommes et des femmes. C'est en tout cas le pari relevé par la marque Diesel, qui présente une campagne originale mettant en scène non pas des mannequins professionnels mais des détenteurs de records du Guinness Book. Nick Stoeberl est connu pour avoir la langue la plus longue du monde. Maci Currin détient le record des jambes les plus longues du monde. Samantha Ramsdell a la bouche (ouverte) la plus grande du monde. Les cheveux coiffés en pointe de Joseph Grisamore atteignent les 129,4 centimètres. Ils sont les héros de cette nouvelle campagne aux côtés d'autres détenteurs de records tout aussi étonnants.

"Chacun est extraordinaire"