Développer le sport féminin avec le soutien-gorge.

De plus, à l’inverse des pays occidentaux, les soutiens-gorge ne sont pas un produit de grande consommation et sont donc, en plus d’être chers, difficiles à trouver. Pour le moment, plus de 3000 soutiens-gorge ont été envoyés dans plus d’une quinzaine de pays.

L’indépendance à travers le sport

Dans beaucoup de régions du monde, les jeunes filles doivent très vite retourner à la maison pour s’occuper des tâches ménagères et aider leurs mères ou tantes. Malgré de potentielles bonnes capacités sportives, les jeunes athlètes n’envisagent jamais une carrière ou même de jouer en amateur. Pourtant, au-delà des bénéfices physiques d’une activité sportive, il y va de l’indépendance même des femmes.

"J’ai vu à quel point le sport joue un rôle important dans la création de voie pour les filles et les femmes dans les pays en développement, où le sport est plus valorisé que les femmes. Car quand elles pratiquent ces sports, elles sont respectées et ont une sorte de valeur, cela contribue à apporter de l’égalité entre les sexes" note Lisa Berg, coach et cofondatrice de l’ONG Growing the Game for Girls.

Cette dernière n’est pas la seule ONG partenaire du projet. Depuis cinq ans, l’équipe a pu créer un réseau de plus d’une dizaine de partenaires en constante croissance. Cela a déjà fait la différence chez des milliers de jeunes filles et de femmes désireuses de pratiquer une activité sportive.