Des sneakers marquées en braille pour changer le regard sur le handicap

La marque Caval poursuit sa collaboration de longue date avec Handicap International sur le thème de l'inclusion avec une nouvelle collection de sneakers engagées. Le duo s'est associé au street artist The Blind pour créer deux paires de sneakers intégrant du braille, invitant hommes et femmes à s'engager pour l'inclusion des personnes handicapées.

En collaboration avec le street artist The Blind , dont les œuvres sont toutes réalisées en braille, elle a imaginé deux paires de sneakers dotées d'une semelle marquée en braille pour mettre en avant les mots "Humanité" et "Inclusion".

"La paire est un appel à changer de regard sur le handicap, fil rouge créatif de The Blind. (…) Cette collaboration a pour objectif de collecter des dons pour Handicap International", souligne la marque dans un communiqué. Et pour cause, 40 euros seront reversés à Handicap International pour chaque paire vendue, soit l'intégralité des bénéfices générés par la collection.

Fabriquée en Europe, la collab' se décline en deux modèles, total look noir pour le premier avec un marquage blanc en braille tandis que le second se pare de bleu et de blanc.

Le tout est conçu à partir de matières recyclées ou éco-responsables et ce, jusqu'au bout des lacets.