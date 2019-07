Des sneakers hommage à la Nintendo 64 bientôt vendues par Nike

Si vous avez grandi pendant les années 90, la Nintendo 64 doit faire figure d’objet mythique, une console qui trônait dans les salons des plus gamers d’entre-nous, et qui fût la première à proposer des jeux en 3D !

Un peu plus de vingt ans plus tard (la console est sortie en Europe en 1997), Nike décide donc de commercialiser une gamme de sneakers qui rendra hommage à la console. Il s’agira d’une édition limitée des Air Max 97, grises comme la console avec des rappels des quatre couleurs emblématiques de Nintendo : rouge, bleu, jeune et vert. Au centre, les mots "RESET" et "POWER". Et le détail qui tue : la languette "Air Max" avec une typographie rappelant celle de Nintendo.

Sortie prévue à la fin de l’été, probablement le 26 septembre prochain puisque cela marquera le 23e anniversaire de la sortie de la console. Il faudra compter 170 $ (environ 150€) pour se les procurer. C’est la quatrième fois que Nike s’essaie à des baskets hommage à des consoles vidéos, après les Air Max PlayStation et les Air Jardon Nintendo NES puis Game Boy