Des sneakers Adidas à 1$, pour un partenariat avec les thés AriZona

Vous en avez marre de payer vos sneakers de marque très cher ? Adidas a peut-être la solution, avec un partenariat étonnant avec la marque de thés glacés AriZona.

Ensemble, les deux enseignes sortent aujourd'hui une collection très spéciale de baskets, reprenant l'apparence des célèbres bouteilles de thé : teinte turquoise et fleurs roses. Sur les côtés, les logos des deux enseignes. Et au centre, l'indication "Bien acheté à 99 centimes". Car, effectivement, ces chaussures ne coûtent que 99 centimes de dollars, soit environ 90 centimes d'euros. Vous ne trouverez clairement pas moins cher !

Plus simple, un autre modèle existe, reprenant les mêmes couleurs mais sous forme de bandes le long de la chaussure. Et vendu également au même prix.

Mais attention, si vous êtes tombé amoureux de ce modèle extra bon marché, il pourrait vous coûter finalement beaucoup plus cher, puisque ces sneakers sont vendues exclusivement hier et aujourd'hui dans un pop-up store au coeur de New York (208 Bowery).