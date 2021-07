Des marques textiles demandent à payer leur impact environnemental pour supprimer la "prime au vice"

"Notre industrie émet toujours plus de gaz à effet de serre", la quantité de vêtements produite "continue à augmenter chaque année" et la fabrication est "majoritairement délocalisée à l'autre bout du monde, dans des usines qui tournent au gaz ou au charbon", déplorent-elles.

"Plus une entreprise pollue, moins sa production lui coûte cher et plus elle est compétitive", regrettent de petites entreprises textiles comme 1083, Jules & Jenn ou Balzac Paris, qui appellent le gouvernement français à plus de régulation dans leur secteur pour mettre un terme à cette "prime au vice".

Les engagements que prennent la plupart des marques signataires (production plus locale, meilleur respect du droit du travail, ralentissement du "cycle infernal des soldes et des promotions") les désavantagent par rapport aux géants de la "fast fashion" et aux entreprises qui continuent de faire produire à bas coût dans des usines plus polluantes.

Pour Julia Faure, fondatrice de la marque LOOM, parmi les instigateurs de la démarche, le problème est plus large : "Pour nous qui sommes de petites marques, c'est plus facile de bien faire. Si H&M décidait de relocaliser en France la production d'un sweat-shirt produit aujourd'hui au Bangladesh, il lui coûterait dix fois plus cher. Pour que les grandes marques arrivent à faire mieux, il faut une régulation qui arrête de favoriser les plus gros pollueurs".