Des fibres de pommes comme alternative au cuir chez Tommy Hilfiger

La marque Tommy Hilfiger présente deux modèles de sneakers en partie fabriqués à partir de fibres de peau de pommes recyclées.

Une alternative au cuir qui permet non seulement de réduire le gaspillage, mais également de limiter l'impact environnemental de la maison et de poursuivre ses engagements pour une mode plus durable.

Du greenwashing ou une vraie transition?

En quête de solutions pour réduire leur impact écologique, les marques se tournent progressivement vers le recyclage, des processus de production moins énergivores, et des matières biologiques. Les fibres de certains fruits, comme l'ananas, sont de plus en plus convoitées pour éviter d'utiliser des matériaux qui nécessitent des traitements chimiques et d'importantes quantités d'eau. Tommy Hilfiger va encore plus loin et propose aujourd'hui une alternative au cuir avec des fibres de peau de pommes recyclées.

Pour la saison printemps-été 2020, la marque présente deux modèles de chaussures conçus à partir de ces fibres. Une chose rendue possible grâce aux déchets de l'industrie de la pomme, et un partenariat avec la start-up italienne Frumat qui a développé une nouvelle matière première offrant diverses épaisseurs et textures qui permet notamment de concevoir des pièces originellement en cuir.

Destinés aux hommes comme aux femmes, ces deux premiers modèles sont plus précisément constitués de 24% de fibres de pommes recyclées au niveau de la tige. Déclinées en blanc et bleu marine, les sneakers sont à découvrir dans une sélection de magasins Tommy Hilfiger et chez certains détaillants dans le monde, ainsi qu'en ligne sur Tommy.com.

Ce lancement rejoint les nombreuses démarches initiées par Tommy Hilfiger pour réduite son impact environnemental, avec notamment des collections conçues à partir de coton, de denim, et de laine recyclés.