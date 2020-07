Des Fashion Weeks aux robes couture : le luxe est désormais à portée de clics.

Essayer une robe couture, pénétrer dans une boutique de luxe ou se constituer un dressing digne des plus grands tapis rouges... Un rêve qui n'est désormais plus si inaccessible que ça. Le confinement a poussé les grandes maisons à se réinventer. Et bonne nouvelle, cette transformation passe par le digital, qui ne demande qu'une bonne connexion à défaut d'un porte-monnaie plus garni.

Qui aurait imaginé il y a à peine 10 ans que le luxe s'ouvrirait un jour à un aussi large public ? Certaines maisons, la plupart en réalité, n'avaient même pas encore ouvert les portes de leur(s) e-shop(s). Difficile d'imaginer que luxe et internet pouvaient faire bon ménage, si l'on considère qu'il n'est - n'était - destiné qu'à celles et ceux qui peuvent dépenser sans compter pour garnir leur garde-robe, et davantage encore si l'on estime que luxe rime souvent avec exclusivité.

Et pourtant, le confinement a d'une certaine façon accéléré sa démocratisation. Car si certaines marques avaient déjà anticipé un passage au digital, d'autres ont vu le confinement et la crise sanitaire comme l'occasion de se réinventer et de trouver d'autres moyens que le "physique" pour s'adresser à leur communauté. Et l'avantage, c'est que le plus grand nombre en profite.