Des défilés physiques... et digitaux à la Fashion Week de Milan en septembre

La crise sanitaire mondiale a obligé les créateurs et marques de mode à se réinventer pour faire face aux mesures de distanciation sociale prises par les différents gouvernements à travers le monde. Résultat, les différentes Fashion Weeks se sont tenues en version digitale en juin et juillet dernier. Un véritable bouleversement pour certains mais une aubaine pour le public, qui a pu assister (virtuellement) à une multitude de shows lors de ces sessions extraordinaires.

Le phygital est-il l'avenir de la mode ?

Contraction de "physique" et "digital", le phygital pourrait devenir la norme pour les prochaines Fashion Weeks, et plus largement pour la mode. Si la pandémie mondiale est toujours là, incitant certaines maisons à présenter leur nouvelle collection en version numérique, ce nouveau format pourrait s'installer durablement. En septembre, Missoni, Dsquared2, Genny, Philipp Plein, Marco de Vincenzo, et Ermanno Scervino opteront pour des défilés digitaux, que le public pourra en théorie découvrir en direct.

Plus globalement, la crise sanitaire a poussé les marques à mettre l'accent sur le digital avec de nouveaux showrooms virtuels, permettant au public de visualiser et de shopper les nouvelles collections depuis leur canapé.

On se souvient notamment en juin dernier de la prouesse de Balmain, qui a reconstitué à l'identique l'adresse mythique du 44 rue François Ier avec l'avatar de son directeur artistique Olivier Rousteing pour accueillir les internautes.

Si les e-shops ne sont ni liés à la Covid-19, ni une nouveauté, ils pourraient progressivement se substituer aux magasins physiques, ou tout du moins devenir de véritables vitrines virtuelles. La réalité augmentée, qui permet notamment d'essayer des vêtements en cabine devant un simple écran ou de tester des collections de maquillage, aide déjà le secteur à se réinventer.