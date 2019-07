Des déchets de légumes revalorisés pour teindre la nouvelle collection de G-Star Raw

G-Star Raw a recouru à des déchets de plantes et de légumes revalorisés dans sa dernière collection.

La marque de mode hollandaise s'est associée à l'entreprise chimique suisse Archroma pour créer une nouvelle collection d'automne appelée "Dyed by Nature", comme l'a rapporté WWD.

Cette gamme comprend des pièces à coordonner telles que des vestes, des pulls, des t-shirts pour hommes et femmes. Tous ces articles ont été teints à partir d'ingrédients naturels comme des restes de feuilles de chou palmiste et des déchets de betterave "traçables de la terre au produit", selon la marque. Il en résulte une gamme de vêtements dans les tons de rose poudré, bleu marine et vert olive.

Mais c'est l'intégralité des pièces qui sont écoresponsables, pas uniquement les teintures, puisque cette ligne a été conçue à partir de matériaux organiques comme le coton recyclé et le Lyocell.

La collection est le fruit d'une collaboration entre G-Star Raw et EarthColors by Archroma débutée en 2017, lorsque les deux entités se sont associées pour proposer une gamme de jeans teints de manière écologique. La marque s'était déjà essayée à la mode durable avec sa collection "G-Star RAW for the Oceans" en 2014, conçue à partir de plastique recyclé. Elle continue par ailleurs de proposer son concept "Renewed" de denim recyclé (démarré en 2012), qui donne une seconde vie aux jeans.

G-Star figure parmi un nombre grandissant d'entreprises d'habillement qui mettent en avant leurs valeurs écologiques. Il y a quelques jours, Adidas et Stella McCartney ont dévoilé une robe de tennis biodégradable ainsi qu'une gamme de sweats à capuche 100% recyclables conçus à partir de vêtements usagés. En juin, la maison Chanel a pris des parts dans l'entreprise de chimie verte Evolved by Nature, qui recourt à de la soie liquide pour créer des textiles haute performance et remplacer les produits chimiques toxiques, alors que Gap a annoncé prévoir utiliser uniquement du coton durable dans ses collections d'ici 2025.