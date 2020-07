Des chaussures Lidl en vente à 450€ sur ebay, que se passe-t-il ?

Des claquettes, chaussettes, baskets et t-shirt de la marque Lidl en vente en Belgique se revendent dix fois le prix sur internet. Mais pourquoi ?

Le gros buzz de ces derniers jours sur internet c’est la vente de chaussures, claquettes et chaussettes aux couleurs de la marque Lidl qui sont déjà soldout en ligne et se revendent du coup sur internet. La surprise, c’est de voir le prix auquel ces articles sont revendus sur les sites de seconde main : des chaussures à 12,5 euros se revendent jusqu’à 150 euros, des chaussettes à 2 euros à plus de 30 euros.