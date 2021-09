Des bagues de fiançailles à l'image de votre voiture préférée

Depuis des années, les matériaux issus des pots d'échappement des voitures mises à la casse sont recyclés et utilisés dans la fabrication d'alliances et de bagues de fiançailles standard. Dans le cadre de cette opération spéciale, Scrap Car Comparison, le comparateur de prix britannique spécialisé dans les voitures mises à la casse, propose d'aller encore plus loin, avec un design dédié à un modèle.

L'idée est de pouvoir créer des modèles sur mesure reflétant l'esthétique de n'importe quelle voiture.

Faites de pierres précieuses et de matériaux recyclés, ces bagues sont disponibles uniquement cet automne via un partenariat entre Scrap Car Comparison et le bijoutier Edward Fleming.

Pour illustrer ce projet, trois modèles ont d'ores et déjà été créés, inspirés de véhicules emblématiques : la Mini Cooper originale, la Ford Fiesta et la Lamborghini Huracán. Le design de la bague de chaque client promet d'être unique et les prix seront adaptés à chaque demande.

Cette offre est limitée dans le temps, jusqu'au 5 novembre 2021. Pour commander sa bague, il faut remplir un formulaire depuis le site de Scrap Car Comparison.