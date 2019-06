Dentelle, denim, cuir : le short fait son grand retour cet été

Alors que les températures ne cessent de grimper dans le plat pays, il est temps de changer sa garde-robe été-hiver et de faire de la place pour les robes légères, les jupes mini, midi, et maxi, et les shorts! Ça tombe bien, le short sera un incontournable cette saison avec une multitude de matières à la clé, histoire de varier les plaisirs. N'hésitez pas à piquer les looks de Joans Smalls, Chiara Ferragni, ou encore Josephine Skriver, qui n'ont pas attendu l'été pour adopter cette pièce iconique.

Du cuir pour Chiara Ferragni L'influenceuse et styliste italienne, qui partage quotidiennement ses looks avec ses 16,8 millions d'abonnés sur Instagram, a jeté son dévolu sur un short en cuir noir à la fois chic et casual. Idéal pour l'été, ce modèle affiche une taille haute et une coupe assez ample, avec une ceinture large à nouer de façon négligée pour la touche décontractée. Chiara a choisi de le porter avec un crop top asymétrique blanc, jouant sur les contrastes, et de l'accessoiriser avec un sac à bandoulière Chanel aux couleurs acidulées. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chiara Ferragni (@chiaraferragni) le 10 Juin 2019 à 6 :48 PDT

De la dentelle pour Joan Smalls La top portoricaine Joan Smalls se démarque en choisissant un short assorti à son blazer et sa brassière lors d'un événement organisé à New York. Très chic ! La jeune femme a ajouté une touche bohème, presque romantique, en misant sur des détails en dentelle blanche. Le tout est accessoirisé avec des bijoux et des sandales à lanières et à talon haut. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joan Smalls (@joansmalls) le 2 Juin 2019 à 7 :48 PDT