Défilé Victoria's Secret 2018 : Rita Ora et Halsey parmi les artistes au programme

Rita Ora, Halsey et Shawn Mendes vont se produire au milieu des anges du défilé Victoria's Secret 2018.

Les deux pop stars font partie de l'affiche stellaire du défilé de lingerie, dont la captation aura lieu en novembre à New York. Bebe Rexha, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini et The Struts font également partie des artistes invités.

Taylor Swift, The Weeknd et Harry Styles ont déjà eu cet honneur par le passé.

"Le défilé est une production préparée toute l'année et l'édition 2018 promet d'être ambitieuse", explique le producteur exécutif de Victoria's Secret, Ed Razek, dans un communiqué. "Nous avons davantage d'artistes invités, plus de mode, plus de mises en scène que jamais, et bien sûr, 60 des plus beaux mannequins du monde."

Ces tops sont des visages bien connus, comme Jasmine Tookes, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Adriana Lima ou encore de nouvelles venues comme Duckie Thot.

L'édition 2018 promet d'être très glamour. La nouvelle capsule, conçue en collaboration avec la Britannique Mary Katrantzou, y sera dévoilée. La maquilleuse Charlotte Tilbury se chargera de sublimer les tops.

Le défilé "The Victoria's Secret Fashion Show Holiday Special" sera diffusé sur ABC le 2 décembre et retransmis dans 190 pays.