Decathlon sort une collection féminine size-inclusive : du XS au 5XL

La collection est disponible en sept coloris et neuf imprimés différents. Chaque femme peut ainsi composer la tenue qui lui plaît et qui correspond à son corps.

Lors de deux tables rondes et de six séances d’essayage organisées entre février 2020 et mai 2021, les équipes design de Decathlon ont écouté un panel de 36 sportives âgées de 21 à 60 ans portant des vêtements 3XL, 4XL ou 5XL. Les designers de la marque ont ainsi pu déterminer quels avantages, formes, coloris et matières ces femmes trouvaient les plus importants. La coupe et la ceinture des leggings ont été adaptées pour offrir davantage de confort lors des séances de sport ; les manches des T‑shirts ont été légèrement allongées ; la longueur et la coupe des débardeurs ont été revues pour garantir une liberté de mouvement optimale, etc.