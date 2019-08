De Villanelle à Sabrina Spellman: ces personnages du petit écran qui influencent la mode

Grâce à une myriade de services d'abonnements et de chaines en streaming, il n'a jamais été plus facile de regarder nos émissions et séries préférées à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais dans quelle mesure les personnages du petit écran ont-ils une influence sur nos choix vestimentaires? Et quel est le plus influent de tous?

Selon la plate-forme de recherche mondiale sur la mode Lyst et le réseau social Pinterest, les personnages des séries télévisées sont en train de devenir des icônes de la mode à part entière. Les recherches menées par les deux entités ont pris en compte un échantillon de 306 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde entier et voici quelle est, selon elles, la liste des personnages du petit écran les plus influents du moment sur le plan vestimentaire.

À la première place, on trouve Villanelle, de "Killing Eve", dont le style excentrique et huppé a donné lieu à une augmentation d'une année à l'autre de 1.060% des recherches portant sur son look sur Pinterest.

Selon Lyst, entre avril et mai 2019, les recherches de tenues Chloé ont ainsi augmenté de 32% et les recherches de combinaisons Diane von Furstenberg de 29%. Depuis la diffusion du premier épisode de la saison 2, on dénombre également plus de 3.000 recherches portant sur les "pyjamas Killing Eve".

De son côté, Sabrina Spellman est à nouveau sous les feux de la rampe avec le reboot, sur Netflix, des "Nouvelles Aventures de Sabrina". Son style BCBG a provoqué l'augmentation de 49% des recherches de cardigans à côtes en avril sur Lyst, dès le lancement de la 2e saison.

Le troisième personnage le plus influent du petit écran ne serait autre que Renata Klein, de "Big Little Lies". Le style affûté de ce personnage a ainsi provoqué une augmentation de 87% des recherches sur Lyst concernant le peignoir Zodiac de Roland Mouret depuis son apparition dans la deuxième saison de la série.

Parmi les autres personnages influents sont cités Jane Villanueva de "Jane the Virgin" ou encore Tan France de "Queer Eye", Veronica Lodge de "Riverdale" et Eric Effiong de "Sex Education".



Les résultats complets sont à découvrir sur le site de Lyst: lyst.co.uk