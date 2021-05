De la vigne à la mode, le raisin s'impose comme une alternative durable au cuir

On le sait, les fruits et les légumes sont bons pour la santé. Mais ils pourraient également se révéler bénéfiques pour l'industrie de la mode. Depuis plusieurs mois, ils constituent des alternatives incontournables aux matières animales et polluantes comme le cuir. C'est le cas du raisin, nouvelle coqueluche des marques, qui l'utilisent pour concevoir sneakers et sacs à main. Innovant.

Après la pomme, le champignon et même la toile d'araignée, place à une nouvelle alternative durable, éthique et végane aux textiles traditionnels : le raisin. Sachez qu'il contribuera dans un futur (très) proche à accessoiriser vos tenues, des plus casual aux plus sophistiquées. Les sacs et les chaussures en cuir de raisin, plus éthiques et moins néfastes pour l'environnement, ne sont plus une utopie.