Dans la valise d'Inès de la Fressange

Alors que les vacances estivales battent actuellement leur plein, plusieurs icônes des univers de la mode et de la beauté présentent leurs pièces phare, leurs rituels fétiches et leurs astuces pour des vacances au top.

L'ex-mannequin Inès de la Fressange, aujourd'hui créatrice de mode, nous ouvre sa valise de vacances, dévoilant ses incontournables mode pour l'été et ses produits de beauté fétiches.

Plage, casual ou glamour ? Quel est votre look type en vacances ?

Inés de la Fressange : Le casual peut être glamour ! Le choix du paréo, des sandales, du panier, du maillot de bain ou du short en jean change tout. Mon look de vacances, c'est plutôt pantalons de travail bleu délavé, grandes chemises de lin ou de coton, kurtas et jupons indiens.

Quels sont vos trois incontournables mode pendant les vacances ?

Un jean blanc (Ines de la Fressange Paris), un jupon indien, et une chemise en chambray ou liquette de brocante (Uniqlo).

Quels accessoires ne vous quittent jamais en vacances ?

Des sandales en cuir à lacets ou monacales, un joli panier (Rivières), un paréo (Simrane ou trouvé en voyage), un chapeau de paille (Soeur, et des lunettes de soleil (Ines de la Fressange Paris).

Quelle routine beauté pour vos vacances ?

Je n'oublie jamais d'appliquer un écran total sur le visage, à remettre toutes les heures et après le bain de mer. J'ai également toujours une protection 30 pour le corps, de la poudre de soleil Guerlain, de la crème à l'abricot Dior pour les ongles, de l'huile de coco pour tout et bien sûr, mon parfum "Mitsouko" de Guerlain.

Quel est votre make-up type en journée et en soirée ?

Pour la journée, de l'écran total avec de la poudre soleil (Avène) et le soir le teint sérum Terry avec du mascara et du gloss transparent (Chanel). Je préfère l'effet léger et bonne mine, avec parfois un peu de khôl pour faire un peu "Je reviens de Jaipur !".

Avez-vous une anecdote particulière, un souvenir insolite, de vacances ?

Un jour, j'ai loué une maison avec une amie. L'une des invités a été Françoise Sagan, adorable, intelligente et drôle; j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle adorait les chiens alors quand elle m'a vue laver le mien, elle est venue m'aider et nous nous sommes retrouvées toutes les deux aussi trempées que le canin et mortes de rire. Un joli souvenir...