Cuirs de crocodiles: un grand groupe du luxe renforce ses critères

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé qu'il renforçait ses critères afin d'assurer un "approvisionnement responsable" des cuirs de crocodiles.

LVMH lance un "standard inédit" d'approvisionnement des cuirs de crocodiles basé sur des critères qui ont été "développés et validés par un comité d'experts techniques", indique le groupe dans un communiqué.

Ce nouveau cadre de référence repose sur plusieurs principes, dont "la préservation de l'espèce et le respect des communautés locales", "le bien-être animal", "les conditions de travail des hommes et femmes au sein des fermes" et "la protection de l'environnement".

Le groupe a attribué sa nouvelle certification à trois fermes qui fournissent une tannerie qu'il possède, basée à Singapour.

Il "garantit ainsi le respect du bien-être animal dans ces fermes (manipulation, intervention d'un vétérinaire sur le site, qualité de l'espace de vie et de l'alimentation), au-delà de la traçabilité à la ferme de 100% des peaux, déjà en place", assure-t-il.

"Une vingtaine de fermes" qui fournissent cette tannerie "en Australie, en Zambie, au Zimbabwe, au Kenya, aux Philippines et aux Etats-Unis seront certifiées avant fin 2020", précise le communiqué.

Cette initiative s'inscrit "dans le cadre d'une démarche globale sur les conditions d'élevage et de bientraitance des animaux", selon LVMH.

En avril dernier, l'association de défense des animaux Peta avait interpellé LVMH sur les conditions d'abattage des crocodiles et des autruches dont la peau est destinée à la maroquinerie et le géant du luxe avait déploré en retour d'être "associé à des pratiques qu'il dénonce".