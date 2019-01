Critics' Choice Awards 2019: les looks les plus glamour du red carpet

Le gratin du cinéma et du petit écran était réuni à Santa Monica en Californie hier, dimanche 13 janvier, pour découvrir les lauréats de la 24e cérémonie des Critics' Choice Awards.

L'occasion pour les personnalités les plus médiatisées de la planète de se mettre sur leur trente et un et de fouler le tapis rouge dans des tenues toutes plus glamour et sophistiquées les unes que les autres.

Comme pour les Golden Globes, les invitées ont fait le choix de la couleur ou du blanc pour cette soirée, délaissant complètement le noir au profit de teintes vives et optimistes. Retour sur les plus beaux looks de la cérémonie.