Covid-19, ou quand le secteur du luxe perd de son éclat

Réputés pour leur résilience à toute épreuve, les grands groupes de luxe sont ébranlés par les effets de la pandémie de coronavirus, qui va laisser des traces profondes dans le modèle de ces colosses misant sur la reprise en Asie pour se refaire une santé.

"C'est inédit, on n'a jamais vu un tel choc. On sort d'années extraordinaires en termes de croissance, donc l'effet est d'autant plus fort", résume Arnaud Cadart, gérant de portefeuilles chez Flornoy & Associés.

Lundi, LVMH, numéro un mondial du luxe et première capitalisation boursière française, a annoncé un bénéfice net divisé par six au premier semestre. Sa marge opérationnelle, indicateur de sa rentabilité, s'est affaissée à 9% contre 21% un an plus tôt.

"Je ne crois pas avoir jamais vu un alignement des planètes qui soit aussi négatif", a commenté, lors de la publication de ces résultats, Jean-Jacques Guiony, le directeur financier du groupe dirigé par Bernard Arnault, qui regroupe 70 "maisons" (Louis Vuitton, Fendi, Dior, Givenchy, Guerlain, Hennessy...).