Couture : Balmain innove avec une performance sur la Seine

Comment réinventer la mode ? C'est la question à laquelle réfléchissent les acteurs du secteur depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Si les problématiques environnementales semblent être au cœur de cette réflexion, tout comme le passage à l'ère digitale, certaines marques planchent également sur un nouveau calendrier des défilés et sur une façon innovante de présenter leurs collections.

Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, organisera un spectacle mêlant mode et musique sur la Seine le 5 juillet prochain, à la veille du coup d'envoi de la Semaine de la haute couture digitale, qui aura lieu du 6 au 8 juillet.

La mode de demain ?

Olivier Rousteing esquisse les contours de cette "mode de demain" avec un spectacle sur la Seine. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il incarne non seulement la convivialité en cette saison estivale mais également un moyen de permettre au public d'assister au show tout en respectant la distanciation sociale.

Une péniche descendra la Seine avec à son bord Olivier Rousteing, des mannequins, des artistes et les équipes de production, que le public pourra découvrir depuis les quais. Il ne s'agira toutefois pas d'un défilé traditionnel avec la nouvelle collection de la saison à venir.

Olivier Rousteing mettra en lumière des pièces d'archives de Pierre Balmain et de ses successeurs à la tête de la maison, dont Oscar de la Renta, ainsi que des créations issues de son propre cru.

Le tout sera rythmé par un concert de la chanteuse Yseult et par un spectacle de danse porté par le chorégraphe Jean-Charles Jousni.

Et puisqu'on connait le goût du styliste français pour les réseaux sociaux, l'événement sera visible en direct sur TikTok. Il y a près d'un an, pour la Fête de la Musique, Olivier Rousteing avait déjà fait rimer mode et spectacle musical, conviant le public au Jardin des Plantes pour y présenter sa nouvelle collection masculine avec toute une série de concerts.