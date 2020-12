Coronavirus : robe ou pyjama, quelle tenue porterez-vous à Noël ?

Restaurants et bars fermés, nombre limité de convives, et ambiance morose : ces fêtes de fin d'année s'annoncent particulières dans la plupart des pays de la planète.

La pandémie de Covid-19, qui a totalement chamboulé notre quotidien cette année, aura également un impact sur les réveillons de Noël et du Jour de l'an au point de bousculer nos habitudes vestimentaires. Pyjamas, kimonos, et slippers : voilà le look qui devrait faire sensation cette année.

En lieu et place de la robe à paillettes et des talons vertigineux, ce sont les pyjamas et les chaussons qui devraient avoir la cote cette année. C'est en tout cas ce que révèle le dernier rapport de la plateforme mondiale Stylight, qui fait état d'un changement radical dans les intentions d'achats et les recherches des internautes pour leur tenue de fête.