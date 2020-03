Coronavirus : les derniers événements annulés et/ou reportés dans le monde de la mode

Si la Fashion Week a pu se tenir dans des conditions quasiment normales au tout début de l'épidémie de coronavirus, les événements mode prévus dans les prochaines semaines et prochains mois sont tous tombés à l'eau. Reports ou annulations ? Peu importe, pour la toute première fois, les plus grandes manifestations du monde de la mode ne se dérouleront pas comme prévu cette année. Le point sur la situation.

Prada est la première maison à avoir pris des dispositions face à la propagation du coronavirus et à annuler son défilé Croisière 2021. Toutes les autres marques de luxe, qui avaient prévu de défiler aux Etats-Unis, au Japon, en Russie ou encore en Italie, ont suivi, annonçant l'annulation pure et simple ou le report de ces défilés de mi-saison. Cela concerne notamment Gucci, Giorgio Armani, Chanel, Dior, Max Mara ou encore Versace. De nouvelles dates pourraient être annoncées suivant l'évolution de la situation sanitaire.

Le Met Gala

Evénement mode le plus excentrique de l'année, le Gala du Met n'aura pas lieu le 4 mai prochain, soit le premier lundi du mois de mai. C'est Anna Wintour elle-même qui a annoncé la nouvelle. Cette soirée particulière, destinée à inaugurer l'exposition de printemps du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York, devait se dérouler sous le thème "About Time : Fashion and Duration".