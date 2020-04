Coronavirus : Gwyneth Paltrow met en vente une robe portée aux Oscars il y a 20 ans

Après Madonna, Ciara, Justin Bieber ou encore Leonardo DiCaprio, c'est au tour de Gwyneth Paltrow de rejoindre le désormais célèbre "All In Challenge" en faisant don d'une robe de soirée portée sur le tapis rouge des Oscars en 2000. L'objectif ? Faire monter les enchères pour soutenir des associations qui œuvrent notamment pour fournir de la nourriture aux populations les plus vulnérables.

Les célébrités s'engagent un peu plus dans la lutte contre le coronavirus avec le "All In Challenge", qui permet de soutenir les associations Meals On Wheels, No Kid Hungry, America's Food Fund, Feeding America ou World Central Children, via la vente aux enchères d'articles spécifiques ou d'expériences uniques à vivre à l'issue du confinement.