Cong Tri, le couturier vietnamien qui séduit les stars internationales

A 43 ans, le créateur de mode vietnamien connaît depuis un incroyable succès avec ses lignes de vêtements inspirées des tenues populaires de son pays déclinées en robes de soirée en soie, organza ou taffetas filés. Il emploie aujourd'hui 150 personnes et possède trois boutiques à Hô Chi Minh-Ville, la capitale économique du Vietnam.

Après des études d'art industriel, ce natif de Danang (centre du pays) dans une famille de 8 enfants a commencé sa carrière en illustrant des pochettes d'albums de musique.

Fasciné par les histoires des femmes soldats racontées à l'école et touché par "leur force et leur résilience", il se lance dans la mode avec une première collection, "Green leaves" utilisant la technique du patchwork pour rendre hommage à ces femmes avec des tenues évoquant leur treillis hivernaux et leurs casquettes vertes.

"A la maison, elles prenaient soin de leur famille et travaillaient dans les rizières", dit-il à propos des soldates.

"Et sur les champs de bataille, elles devenaient de véritables guerrières : c'étaient des femmes tellement fortes."

"Dans toutes mes collections... les caractéristiques qui font la force des femmes vietnamiennes sont toujours véhiculées ou cachées dans mon design, même dans le choix du tissu", a ajouté Tri, derrière d'épaisses lunettes à monture noire.

En 2016 à Tokyo, Cong Tri a présenté une collection en "Lanh My A", une soie très résistante uniquement fabriquée dans un village du delta du fleuve Mékong et qui requiert un savoir-faire très particulier. Une fois tissée, la soie est teinte jusqu'à 100 fois avec un liquide à base de mac nua, un fruit couleur ébène qui lui donne un aspect semblable au cuir. Il a fallu 2 ans au créateur pour réunir suffisamment de tissu pour sa collection.